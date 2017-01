L'odissea della famiglia Di Pasquale: 'intrappolati ed isolati per giorni, senza luce'

Una famiglia della provincia di Teramo ha raggiunto alcuni parenti a Novafeltria per fuggire dall'emergenza senza precedenti dell' 'Apocalisse Abruzzo', nella quale sono rimasti bloccati per giorni. Più che la neve, dicono, è il terremoto ciò che spaventa di più.

Ci sono ancora frazioni isolate in provincia di Teramo, strette nella tenaglia senza precedenti di terremoto e maltempo, complicata dalla mancanza di elettricità: in alcune zone la luce manca ormai da 6 giorni. La famiglia Di Pasquale ha lasciato cuore e casa in una frazione di Isola del Gran Sasso d'Italia, e dalla Valmarecchia, ospite di parenti, segue l'emergenza minuto dopo minuto. Più che la neve, spaventano quelle scosse continue di terremoto che rendono difficile pensare ad un ritorno alla normalità in tempi rapidi.

Nel video il racconto di Amelia Lucci, Corrado di Pasquale, Lorenzo e Pierpaolo