Proteste contro Trump in tutta Europa. Anche in Italia.

Il presidente Donald Trump e la First Lady Melania sono giunti alla National Cathedral per partecipare alla cerimonia interreligiosa. Con Trump c'è l'intera famiglia al completo. La partecipazione alla preghiera arriva mentre a Washington, così come nel resto degli Stati Uniti e in molte città del mondo, migliaia di donne sono in piazza per manifestare contro Trump. Oltre 150 statunitensi residenti in Toscana hanno manifestato oggi pomeriggio a pochi metri dal Consolato americano contro le politiche del neopresidente Donald Trump. Presenti al corteo, molti studenti e insegnanti delle università statunitensi di Firenze, convocati da Statunitensi contro la Guerra, gruppo nato all'epoca della prima guerra in Iraq, hanno esposto striscioni arcobaleno per la pace e quello storico 'Not in our name'. Sono intervenuti in tanti esprimendo le loro preoccupazioni per il nuovo corso del governo americano e a difesa dei diritti delle donne, della protezione dell'ambiente e per una politica di sviluppo sostenibile, contro le discriminazioni razziali e religiose, per la tolleranza e la diversità culturale.