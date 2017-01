Lotteria Befana, consegnati i premi. Una macchina, un assegno e una crociera sul mediterraneo

Consegnati al centro commerciale Azzurro di Serravalle i premi in occasione della lotteria dell'Epifania dello scorso 8 gennaio. Un premio è andato a un impiegato sammarinese, Vladimiro Selva, che potrà andare a ritirare in concessionaria la sua macchina, una Fiat tipo. La crociera sul mediterraneo è invece per la signora Grazia di Acquaviva. Come ogni anno una somma per la federazione sport speciali: un assegno di 5. 800 euro. La lotteria della befana si organizza ogni anno da 22 anni. Diverse persone incuriosite hanno assistito alla consegna dei regali. Dato che si tratta di una lotteria e non di una tombola non si conoscevano ancora i nomi ma solo i numeri. La regola del gioco prevede che il premio corrispondente al numero estratto può essere ritirato dal vincitore in qualsiasi momento.