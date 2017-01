McDonald's a San Pietro: dopo le critiche, iniziata la distribuzione di pasti gratis ai senzatetto

Il fast food in collaborazione con Medicina Solidale ogni lunedì elargisce cheesburger e mele a chi vive in strada

Il McDonald aperto a Borgo Pio, vicino San Pietro, non si è lasciato abbattere dalle critiche di chi vedeva di buon occhio il nuovo punto ristoro, ma anzi ha avviato una distribuzione di pasti per senza tetto, in collaborazione con Medicina Solidale.



Le critiche di residenti e commercianti non hanno mandato in depressione il colosso dei fast food, anzi: per tutta risposta, soprattutto al Comitato per la Salvaguardia di Borgo Pio che aveva inviato lettere di protesta a Papa Francesco e al Campidoglio per l'apertura di un McDonald in un luogo così particolare come San Pietro, i responsabili del nuovo punto vendita hanno instaurato una collaborazione con l'associazione Medicina Solidale onlus, per il sostegno alimentare delle persone senza fissa dimora che vivono nei pressi della Basilica di San Pietro.

La distribuzione di pasti gratuiti è iniziata il 16 gennaio e proseguirà ogni lunedì dalle ore 13: oltre 1.000 tra i tipici cheesburger, cui si aggiungono mele già tagliate e acqua, saranno donati ai tanti senza tetto della zona. I responsabili di Medicina Solidale, che da tempo lavorano per garantire visite mediche e cure a queste persone, esprimono grande entusiasmo per l'accordo firmato con McDonald: saranno i volontari della stessa associazione a distribuire i pasti gratuiti ai bisognosi.

Una iniziativa che certo getta buona luce sul nuovo punto ristoro, che ha risposto così, indirettamente, anche alle critiche.



Francesca Biliotti