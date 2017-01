Vaccini, Comitato Obiettori: il punto a vent'anni dalla legge

Interviene il Comitato Obiettori, che torna a sottolineare di non essere contro i vaccini ma critici verso la loro composizione e le modalità di somministrazione. La questione – scrive il Comitato – non è “vaccini si-vaccini no”, ma “vaccini come”. Rivendica il poter esercitare un consumo critico per avere un prodotto più sicuro e chiede una scelta personale, non un obbligo. Martedì alle 21 alla Sala Montelupo, il Comitato Obiettori farà il punto a vent'anni dalla legge, che ha introdotto importanti novità a San Marino tra le quali – ricordano – la presenza del medico, la visita preventiva, la raccolta dati e la possibilità di obiettare.