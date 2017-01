Chi sono le "Donne del Vino"? Dal 1988 nata un'associazione che oggi conta 700 socie

Hanno un altissimo livello di istruzione e hanno dai 30 ai 60 anni ma soffrono ancora atteggiamenti sessisti

Laureate, fanno figli dopo i 30 anni, spesso guadagnano meno degli uomini e sono ancora alle prese col sessismo: ecco la fotografia della Donna del Vino degli anni Duemila.



Per unire le forze hanno creato un'Associazione Nazionale, battezzata “Le donne del vino”, nel 1988: ora sono 700 le iscritte, che mirano ad innalzare il ruolo delle donne nel mondo del vino e a promuovere il consumo responsabile.

L'identikit della socia tipo è una donna dai 30 ai 60 anni, con altissimo livello di istruzione, che fa figli dopo i 30 anni ma che purtroppo è ancora alle prese con atteggiamenti sessisti, in un settore considerato ancora troppo maschile. Emerge da un sondaggio promosso dall'associazione. Eppure, ne è convinta la presidente Donatella Cinelli Colombini, queste donne sono il futuro dell'agroalimentare.

Anche nella filiera produttiva si difendono.

Raccolti, e consegnati, 12.500 euro per i pastori colpiti dal terremoto nel territorio amatriciano: serviranno a sostenere 15 produttori di latte e formaggi riuniti nel consorzio di Campotosto.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Donatella Cinelli Colombini presidente Associazione nazionale “Donne del Vino”