Da San Marino in Abruzzo con bobcats e turbine

Più che la neve frena la burocrazia

Da San Marino è partita nel fine settimana una squadra di volontari con bobcat e turbine per aiutare le zone dell'Abruzzo in ginocchio per la neve Ma il vero problema sembra essere la burocrazia



La scelta di non limitarsi a guardare l'emergenza in tv, la consapevolezza di poter fare qualcosa, lo slancio in via d'estinzione di lavorare senza avere nulla in cambio che oltrepassa la stanchezza e si ferma solo davanti alla burocrazia, più rischiosa della famoso tenaglia 'terremoto maltempo' che stritola da giorni l'Abruzzo. E'

una storia di solidarietà semplice e concreta quella della squadra di volontari partita nel fine settimana da San Marino con bobcat e turbine. Due di loro sono stati ospiti nel nostro Tg

Le ditte che hanno partecipato sono

JS ESCAVAZIONI DI OTTAVIANI JORDAN

TRIVEL SCAVI DI PELLICCIONI BRUNO

ESCAVAZINI FANTINI MARCO

ESCAVAZIONI MARCHETTI FABIO

MANOVALANZA

DITTA MINI MARCO

DITTA GALLI DANILO

LUCA MORONI

ANDREA GUERRA

MARCO BARBIERI

MASSIMO PAZZAGLINI

MATTEO MAZZA

MAZZA LIBERO

Nel video l'intervista a Jordan Ottaviani e Bruno Pelliccioni