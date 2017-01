Rimini: come previsto è caos sulle strade per l'afflusso al Sigep

Dopo l’inaugurazione di sabato e la giornata di ieri, oggi strade bloccate dallo spostamento degli espositori e dei visitatori verso i padiglioni fieristici in occasione del Sigep. Traffico che si è andato a sommare a quello che quotidianamente attraversa la città per lavoro o scuola. Una situazione resa ancor più complicata dalla pioggia. Un flusso sulle strade cittadine che per oltre un’ora ha creato diverse criticità alla viabilità sulla Statale e interna, compresi i lungomari. Questo nonostante le misure predisposte e lo sforzo che gli uomini della Polizia municipale per agevolare la fluidità col presidio dei posti più sensibili specie in zona fiera e lungo le arterie principali che portano dal mare alla fiera e viceversa. Gli incroci più critici quelli di viale Principe Amedeo – Perseo e quello del ponte di via Coletti con la via Destra del porto, ma già dalla prima mattina nei caselli autostradali, specie di Rimini Nord, il flusso delle auto in arrivo verso la Fiera si è manifestato imponente, anche con code in entrata. Per questo la Municipale consiglia percorsi alternativi.