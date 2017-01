24 gennaio 1908: Robert Baden-Powell organizza la prima truppa di Boy-Scouts



“Scouting for Boys” è un libro di Robert Baden-Powell ed è considerata l'opera che ha dato l'avvio al movimento scout. I capitoli vengono chiamati “chiacchierate”, partendo dall'idea che il libro è stato scritto riportando i racconti nei quali Baden-Powell, intorno al fuoco da campo, riportava ai suoi esploratori le sue esperienze e tracciava il profilo dell'uomo dei boschi.



Dopo aver studiato il lavoro di numerosi educatori, fra cui Maria Montessori ed Ernest Thompson Seton, Baden-Powell maturò le idee base dello scautismo. Il libro venne pubblicato in sei volumi a partire dal gennaio 1908, con illustrazioni dello stesso Baden-Powell, e in volume unico nel maggio dello stesso anno. Il successo fu tale che Scautismo per ragazzi è il quarto libro più venduto del XX secolo.



La traduzione in lingua italiana risale al 1920, ad opera del conte Mario di Carpegna, che ne pubblicherà presto una seconda più accurata traduzione nel 1924. Il nome italiano scautismo per ragazzi appare invece nel maggio 1947, ma l'edizione base delle successive ristampe in lingua italiana si ha nel 1962.