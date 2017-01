Isis, "possibili attacchi chimici": l'allarme viene da Berlino

Il governo federale tedesco e l'Anticrimine mettono in guardia, in un rapporto, contro il pericolo di possibili attacchi chimici da parte dei terroristi. Lo scrive la Bild di oggi. Attentatori islamisti "avrebbero intenzione e sarebbero già in grado di reperire e impiegare grandi quantità di sostanze chimiche", scrive la Bka nel documento. Come "opzione realistica" viene indicato l'attacco chimico all'acqua potabile delle case di più famiglie, o a generi alimentari.