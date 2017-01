Sciopero delle farmacie in Emilia-Romagna il 26 gennaio

Farmacie dell'Emilia-Romagna chiuse per sciopero giovedì prossimo dalle 8.30 alle 12.30. L'agitazione, con eccezione degli esercizi di turno che quindi rimarranno aperti, è stata annunciata oggi da Federfarma, il sindacato dei titolari di farmacie private ma lo sciopero coinvolge però anche quelle pubbliche. Alla base della protesta il "mancato rispetto" da parte delle Aziende sanitarie di un accordo firmato nel 2014. Il patto, sottoscritto da Regione, Federfarma e Assofarm, prevede che "la Asl acquista il farmaco e le farmacie lo distribuiscono ai cittadini". In alcuni territori, denunciano i farmacisti,"è maggiore la distribuzione diretta dei farmaci negli ospedali". Di conseguenza i pazienti "devono andare a ritirare i medicinali in ospedale, che spesso è lontano e fa orari ridotti". Situazione che si ripete soprattutto nelle province di Ferrara, Rimini, Modena e Reggio Emilia. "Non è possibile - denuncia il numero uno di Federfarma Emilia-Romagna - che non si applichi un accordo che non ha costi aggiuntivi per la spesa pubblica. In questo modo si dà un mezzo servizio ai cittadini.