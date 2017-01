Terzi di Sant'Agata: "Europa, San Marino fu player fondamentale per le questioni climatiche"

L'ex ministro degli Esteri ritiene che ogni passo verso lo smantellamento dell'UE debba essere escluso

E' stato uno dei ministri degli Esteri più importanti per San Marino, ed ora Giulio Terzi di Sant'Agata ai nostri microfoni ribadisce che il percorso europeo deve rimanere al centro della politica estera della piccola Repubblica.



Nonostante la Brexit e l'inizio dell'era Trump, lo smantellamento dell'Unione Europea è qualcosa che dev'essere assolutamente escluso. Ne è convinto Giulio Terzi di Sant'Agata, intervenuto alla stampa estera proprio per parlare del futuro europeo. La Brexit è stato un caso isolato, dice, San Marino guardi all'Europa come ha già fatto ad esempio sulle questioni climatiche, per le quali alle Nazioni Unite è stato un player fondamentale.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista all'ambasciatore ed ex ministro degli Esteri Giulio Terzi di Sant'Agata