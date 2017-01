Per colpa dei social si litiga di più per colpa dei social. Con smartphone, italiani romanticoni e fraterni

Non sono le nuove emoticon, neanche gli ultimi filtri e nemmeno le storie su Instagram – all’inizio accusate di essere un plagio di Snapchat. Il nuovo trend dei social è il litigio. Tutta colpa di quello smartphone. Oggetto di svago, lavoro e piacere, ma a quanto pare anche di maggiori battibecchi. A dirlo è la ricerca della Global Mobile Consumers Survey di Deloitte. Presentata a Milano, coinvolge 31 paesi al mondo e delinea le tendenze relative alle abitudini e ai comportamenti degli utenti connessi tramite smartphone e tablet.





Ecco qualche numero dell’indagine. L’80% degli italiani usa lo smartphone per giocare, a fronte del 72 che sbircia sui social. Si conferma il romanticismo tutto del Belpaese: il 63% lo usa per cercare un partner. Serenate di pari passo al cuore fraterno: l’Italia è il paese del mondo in cui si regalano più cellulari ai propri cari. Per essere meno litigiosi e quindi avere rapporti più sereni, bisognerebbe ispirarsi all’Olanda che, a differenza nostra è il paese europeo in cui ci si arrabbia meno sui social.



Serena Santoli