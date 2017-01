"Libertà di scelta" nelle vaccinazioni, le richieste del Coprav davanti ai cittadini

Un incontro pubblico per rivendicare la libertà di scegliere se vaccinare o meno i propri figli. Ieri sera a Domagnano si è riunito il comitato degli obiettori Coprav, per discutere del tema con i cittadini. Durante l'assemblea sono state illustrate le richieste di modifica alla legge sulla disciplina delle vaccinazioni del 1995. Progetto che è già stato consegnato all'Iss. Il comitato chiede di eliminare l'assicurazione per responsabilità civile nel caso in cui si contagino altre persone - definita “inutile perché inapplicabile” - e di riconoscere un risarcimento per danni che il paziente dovesse subire a causa della somministrazione. Tra gli altri obiettivi, una vigilanza più stringente con libretti vaccinali che indichino anche il lotto del medicinale e studi epidemiologici più dettagliati. “Non era una serata contro la vaccinazioni – affermano gli organizzatori – ma sulla libertà dei genitori”. Dal Coprav si dicono disponibili a collaborare con le autorità sanitarie per trovare una soluzione comune.