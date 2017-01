Sindaca di Roma indagata, Cantone (Anac): "Intervenire sui problemi strutturali del Comune"

Il presidente dell'Anticorruzione rende merito all'amministrazione di aver riattivato il tavolo del confronto

Avviso di garanzia per la Sindaca di Roma Virginia Raggi, per falso e abuso d'ufficio. Il tutto era partito da una segnalazione all'Autorità Anticorruzione, il presidente Cantone infatti conferma: “Ci sono problemi strutturali sui quali intervenire”.



Falso e abuso d'ufficio, per la storia della promozione del fratello di Raffaele Marra, ex braccio destro della Sindaca, tuttora in carcere, a capo della direzione turismo. Incarico poi prontamente rimosso, ma del quale la Raggi dovrà ora rendere conto alla Procura. Con un post su Facebook, col quale ha annunciato la novità, lei si dichiara serena. Lo stesso presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, sottolinea come l'atto dell'Anticorruzione abbia prodotto effetti immediati, dei quali rende merito all'amministrazione Raggi, aggiungendo però che bisognerà presto lavorare sui “problemi strutturali” del Comune.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Raffaele Cantone presidente Autorità Nazionale Anticorruzione