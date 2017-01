Stati uniti: Trump firmerà decreto sulla barriera al confine col Messico

Oggi "sarà una grande giornata per la sicurezza nazionale. Costruiremo il muro": così Trump su Twitter. Secondo il New york times, il presidente Usa firmerà in giornata un decreto sulla barriera al confine col Messico. Confermata la Haley ad ambasciatrice statunitense all'Onu. Incontrando i big dell'auto, Trump ha criticato quello che definisce un "ambientalismo fuori controllo" e promesso un taglio a tasse e regolamentazioni.