WhatsApp, arriva la chat 'offline' anche per chi ha l'iPhone

Anche dall'iPhone si potranno mandare messaggi su WhatsApp quando si è "offline". Nell'ultimo aggiornamento dell'applicazione per iOS - disponibile anche in Italia - è prevista questa funzione, già attiva sui dispositivi Android.

Ora l'utente del melafonino può scrivere il messaggio e "avviarlo" al destinatario. L'effettivo invio avviene in automatico - senza intervento del mittente - non appena si torna sotto copertura di rete. Una funzione utile per chi si trova in zone con scarsa connessione a internet, in viaggio ad esempio, o con copertura intermittente.