Argentina: a Cordoba si celebra l'immigrazione sammarinese

I giovani dell'Associazione Sammarinese di Cordoba realizzano eventi per ricordare San Marino

Il giorno in cui si celebra l'immigrazione o la fine dell'anno, sono buoni momenti per riunire la Comunità Sammarinese di Cordoba, città cosmopolita situata nel centro-nord dell'Argentina.

Graciela Giardi, referente della Comunità, ci ha inviato notizie riguardanti eventi che hanno coinvolto in prima persona i giovani dell'associazione, per ricordare la cultura e le tradizioni sammarinesi.

Clicca qui per leggere in lingua spagnola l'articolo integrale sulla Giornata dell'Immigrazione, e qui per i saluti di fine anno.