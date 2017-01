La Giornata della Memoria nelle scuole, le riflessioni dei ragazzi sammarinesi - VIDEO

Un filo giallo per mantenere la memoria. Giallo come il colore utilizzato, nel passato, per discrimare gli ebrei. Hanno scelto questo simbolo i ragazzi delle medie di Fonte dell'Ovo per celebrare la Giornata delle Memoria.



Gli studenti hanno indossato un fiocco, al polso, al dito o sul petto, come segno del ricordo. Diversi gli eventi che, per tutta la mattinata, hanno coinvolto i ragazzi delle scuole della Repubblica per far conoscere loro la shoah.



Al Teatro Titano è andata in scena "Promemoria per i miei figli", azione teatrale tratta dal diario dell'insegnante sammarinese Rosalia Borbiconi Busignani, ambientata nei giorni del bombardamento del '44. Nell'aula magna dei licei una lezione di storia, dall'ascesa del Fascismo alla fine della guerra, con la presentazione del libro "La Meravigliosa Bugia", una testimonianza dell'accoglienza che i sammarinesi offrirono agli ebrei perseguitati.



Mauro Torresi



Nel video, il pensiero e le riflessioni dei ragazzi delle scuole medie in merito a questa giornata