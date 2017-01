Monitoraggio della qualità degli uffici PA: al via lunedì il progetto

La Pubblica Amministrazione misura la propria qualità in un progetto che metta al centro il cittadino e che ne valorizzi la partecipazione.

Parte lunedì, in 16 uffici - quelli che erogano servizi tramite attività di sportello - e che, attraverso un questionario, verranno valutati nella qualità del servizio. Nel primo periodo, nei 5 sportelli del Centro Uffici Tavolucci, anche la presenza di intervistatori (persone in mobilità reperite dall'Ufficio del Lavoro tra quelle da destinare a lavori socialmente utili) per incentivare la adesione. Il cittadino esprimerà un giudizio su vari indicatori: accessibilità, accoglienza, professionalità degli operatori, semplicità e chiarezza delle procedure. L'indagine, che rientra tra le attività di ascolto avviate dalla Direzione della Funzione Pubblica per coinvolgere il cittadino nei processi di miglioramento e innovazione dei servizi, nonché di semplificazione e trasparenza. Efficienza ed efficacia della PA gli obiettivi, valorizzando insieme l'azione partecipativa del cittadino. Lo ribadisce il segretario agli Interni, Zanotti: “Il principio è quello di dare reale centralità al cittadino, non più solo referente del servizio pubblico, ma protagonista che incida sui procedimenti di erogazione”. In quest'ottica – per il coinvolgimento dell'utente - anche il rifacimento del portale della PA, verso una maggiore fruibilità.