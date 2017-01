A Rimini da inizio anno sono già 12 gli sforamenti delle cosiddette polveri sottili

A rilevarlo le centraline dell'Arpae Emilia-Romagna

È l'Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna - Arpae in breve - a monitorare, giornalmente, la qualità dell'aria nelle città. Nella Provincia di Rimini sono 5 le centraline dedicate a questo scopo, più un laboratorio mobile che si sposta circa ogni mese, - due all'interno del territorio comunale, una a Villa Verucchio, una San Clemente e l'ultima a Castello di Montemaggio, nel leontino - in modo da poter tenere sotto controllo tutte le tipologie di zone, da quella urbana a quella rurale.

La centralina più, per così dire, “impegnata” è quella posizionata in via Flaminia che nel 2016 ha registrato per 51 volte il superamento del limite di particolato, il record annuale di tutta la Regione.

Ecco come funziona: le polveri ed i gas campionati dai rilevatori posti sulle cabine giungono agli strumenti che misurano la concentrazione degli inquinanti. Questo valore è registrato da un software che lo trasmette in automatico al centro eleborazioni dati dell'Arpae. Entro le 10 del mattino si avrà così la pubblicazione sul sito dell'Agenzia dei valori registrati nelle ultime 24 ore.

Come detto, già tanti gli sforamenti. Si prova così a metterci una toppa.



FM