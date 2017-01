Protezione Civile: nasce il "Portale allerta meteo Emilia-Romagna"

Al via la sperimentazione della piattaforma multimediale, online a marzo. Sarà a disposizione di sindaci, operatori del sistema di protezione civile, Prefetture, giornalisti e cittadini, che potranno registrarsi e ricevere direttamente la notifica

Si chiama Allerta Meteo Emilia Romagna il nuovo canale informativo per gestire le emergenze in regione. Via, dunque, alla sperimentazione della piattaforma web della Protezione Civile che sarà consultabile da tutti, istituzioni, cittadini e anche giornalisti. Sarà online da marzo e i privati potranno scegliere di ricevere direttamente la notifica delle allerte registrandosi al sito. Il portale è un collettore di informazioni in un’unica piattaforma e dovrebbe migliorare i contatti tra Comuni, Regione ed enti preposti alla gestione delle criticità, dalle frane alle alluvioni. “Avremo un servizio aggiornato e attivo 24 ore su 24, che servirà a rendere ancora più tempestiva e completa l’attivazione di situazioni di allarme e la trasmissione delle informazioni – ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna.

In particolare, nella home page ci sarà una mappa regionale, che si colorerà in base al codice colore previsto standardizzato (verde-giallo-arancione-rosso) e permetterà un colpo d'occhio immediato sulla situazione di allerta in tutta l’Emilia-Romagna per la giornata in corso e quella successiva.

La mappa sarà navigabile sia in base ad ogni singolo rischio o fenomeno in atto sia per località geografica e sarà georeferenziata per poter accedere rapidamente anche alle informazioni locali.



VA