Spiagge: Governo approva delega su riordino concessioni demaniali marittime

Il Consiglio dei ministri ha licenziato oggi la Legge delega per la revisione e il riordino della normativa sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo.

Ora il Governo avrà sei mesi di tempo per varare la riforma sulla base dei principi contenuti nel disegno di legge. Sarà fissato un periodo transitorio per garantire la continuità aziendale, il riconoscimento del valore commerciale dell’impresa e l’indennizzo degli investimenti non ammortizzati. La legge delega infine stabilisce le direttive per la riforma dei canoni e per una soluzione strutturale delle pertinenze.

Per Arlotti uno strumento appropriato, per Pizzolante ci sono le condizioni per chiudere l’iter entro la legislatura, per Affronte un’inutile pezza. Per Borgo (SIB), positiva la partenza dell’iter in attesa di conoscere i contenuti. Va ricordato che il 14 luglio la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato illegittima la proroga automatica delle concessioni demaniali per le spiagge in vigore in Italia fino al 2020, perche' incompatibile con il diritto europeo.



