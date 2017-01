Usa: oggi Trump riceve May, domani telefonata con Putin

Oggi a Washington incontro tra May e Trump: insieme possiamo guidare il mondo, afferma la premier britannica. Domani previsto un colloquio telefonico tra il presidente Usa e Putin. Salta l'incontro con Pena Nieto. Una tassa sulle importazioni dal Messico è tra le ipotesi per pagare il muro al confine. Pence interviene oggi a una manifestazione antiaborto a Washington. Christo rinuncia a un'istallazione per protesta contro Trump.