A Rimini Assemblea degli amministratori locali, basta 'correnti'

la buona politica riparte da Rimini

L'Assemblea degli amministratori di Rimini non è stata solo l'occasione per Matteo Renzi di tornare sulla scena dopo la sconfitta al referendum. Al Palacongressi sindaci ed amministratori si sono confrontati su legge elettorale, Europa e 'correnti' interne:



L'inno apre i lavori, ma è a Ligabue che il sindaco di Rimini prende in prestito le parole per inaugurare la due giorni "Siamo semplicemente chi siamo – dice Andrea Gnassi - amministratori che si confrontano con i bisogni, le ansie e le paure degli italiani”.

Gnassi chiede che in piattaforma Pd irrompa il ruolo delle amministrazioni locali "con un patto che dia autonomia organizzativa e fiscale ai Comuni in pareggio di bilancio”. La politica riparte dal territorio, il Pd ritrova slancio da buoni esempi di amministrazioni locali, con l'obiettivo di lavorare ad un nuovo centro sinistra, e di farlo in tempi stretti. La legislatura è finita, io penso che bisogna votare nel semestre – ha detto Matteo Ricci, responsabile enti locali del partito- a giugno ci sono amministrative importanti in circa 25 comuni capoluogo mentre ad ottobre si voterà in Sicilia".

Un election day che accorpi elezioni amministrative e politiche? "Vediamo, in altri fasi storiche e'' avvenuto" ha concluso Ricci che non risparmia critiche a correnti interne del partito, riferendosi ai big rimasti a Roma, chiede una riflessione sulla riforma delle regioni e prende di petto il nodo Europa

