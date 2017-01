Ucraina: continuano gli scontri nel Donbass

La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

La compagnia russa “Gazprom” ha ridotto bruscamente la pressione nelle condutture all'ingresso del sistema di trasporto di gas dell'Ucraina. Nella stazione russa Sudzha è stata registrata una pressione del gas naturale inferiore del 9% rispetto alla norma. Nonostante ciò l'Ucraina continua a garantire il transito di gas per l'Europa senza interruzioni. Le relazioni sul gas tra Ucraina e Russia sono da tempo puramente politiche. Come è noto l'Ucraina sta attraversando il secondo inverno senza il gas russo. L'ucraina “Naftogaz” ha affermato che potrebbero cominciare ad acquistare gas russo solo a condizioni accettabili. Due soldati ucraini sono stati uccisi negli ultimi giorni. E nelle ultime 2 settimane sono stati uccisi nel Donbass 5 civili. E' quanto riferito dal vice-capo della missione OSCE in Ucraina Alexander Hug. “Questo è inaccetabile, varie persone sono state ferite a causa dell'utilizzo di armi pesanti, che dovevano essere portate via” - ha detto. Durante il 2016 è stata confermata la morte di 19 civili nel Donbass. Nel frattempo i veterani dell'operazione antiterrorismo hanno bloccato la linea ferroviaria, che ancora trasportava carbone dai territori occupati. Gli organizzatori promettono di coordinare il blocco con le agenzie governative. Dall'Ucraina Victoria Polischuk