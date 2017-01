Pubblica amministrazione, da oggi il monitoraggio negli sportelli

Comincia da oggi in 16 uffici il progetto di monitoraggio della qualità dei servizi percepita da cittadini. Rientrano in questo piano gli uffici pubblici e l'idea è di valorizzare l'opinione delle persone e concretizzare la loro partecipazione. Nello specifico chi si presenta a uno sportello dovrà compilare un questionario, nel quale sarà chiesto di esprimere un giudizio su accessibilità, accoglienza, comportamento e professionalità degli operatori. Al centro uffici Tavolucci ci saranno anche degli intervistatori per incentivare le adesioni. A coordinare il tutto la Direzione generale della funzione pubblica.