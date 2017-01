Cresce il Fondo di Solidarietà SUMS

Il Fondo di Solidarietà S.U.M.S. compie 3 anni e continua la sua azione di mutuo soccorso a favore delle persone bisognose di aiuto all’interno del territorio sammarinese. Si è ampliato il numero di coloro che condividono le finalità di solidarietà del Fondo e di conseguenza si allunga la lista delle persone e delle associazioni che donano contributi per far continuare la nostra azione di sostegno economico e sociale in questo lungo periodo di crisi, che non purtroppo non ha risparmiato San Marino. In una nota il coordinatore del Fondo ringrazia il Panathlon Club di San Marino e due privati cittadini che hanno donato buoni spesa in occasione delle ricorrenze natalizie a favore di famiglie sammarinesi.