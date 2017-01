ESC: San Marino nella seconda parte della seconda semifinale

Eurovision Song Contest, si è svolto in Ucraina nella mattinata il sorteggio che distribuiva i paesi partecipanti alla prossima edizione eurovisiva nelle due semifinali del 9 e 11 Maggio prossimi. Dalla capitale ucraina buone notizie per San Marino che non è mai stato così fortunato nel sorteggio preliminare. Gareggerà infatti nella seconda parte della seconda semifinale, l'11 Maggio. Questo significa migliori ascolti e maggiori possibilità di accedere alla finale del 13 Maggio, poiché come è noto più tardi si canta in scaletta e maggiori sono le probabilità statistiche di ricevere voti e dunque di raggiungere la finale. Non solo, a guardare i paesi che canteranno con San Marino, sarebbero solo 6 i paesi forti che mai o quasi mai hanno mancato la qualificazione. Questo significa che gli altri paesi, e dunque anche San Marino, dovranno lottare per ben 4 dei 10 posti che danno accesso alla finale di sabato 13. In passato San Marino si è ritrovato a gareggiare in semifinali ben peggiori di queste, con spesso 8 o 9 posti già ipotecati dalle varie potenze eurovisive. A Kiev dovremo di sicuro temere Serbia, Russia, Romania, Ungheria, Israele e Croazia anche se da ogni concorrente potrebbe arrivare il pezzo forte da battere. Insomma, per quello che vale un buon inizio. Ricordiamo infine che San Marino RTV è regolarmente iscritta alla competizione ma non ha ancora confermato ufficialmente la partecipazione.