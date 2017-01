Towards new context, consegnati i premi giornalistici agli studenti

Il tema dell’ambiente come possibile “sfida per l’umanità”, ma anche la letteratura di consumo e l’economia aziendale in Robopac. Ognuno si avvicina al mondo giornalistico come può. Tre gli studenti premiati al Concorso Towards new contexts: Nicolò Gasperini, del liceo classico, Francesco Santi, ex studente del quinto anno del liceo scientifico ed Emanuele Zonzini, del terzo anno.



Il Concorso, che gode del Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Informazione, è stato promosso dalla scuola secondaria superiore della Repubblica. Premi e attestati consegnati dal direttore generale di RTV San Marino, Carlo Romeo, che ha presieduto la giuria. Da lui un monito per tutti i ragazzi: "Qualsiasi mestiere ha un lato positivo, cercate di farvi piacere quello che vi piace". Alla premiazioni presenti anche Maurizio Zanotti, Presidente dell’Ente Cassa di Faetano, sponsor del premio, e Franco Cavalli, giornalista, che ha presentato gli elaborati.





Chi vince si mette al lavoro. Grazie a uno stage ai ragazzi è offerta la possibilità di imparare il mestiere e vedere il lavoro di un giornalista. Si inizia prendendo confidenza con l’attività. Se scatta la curiosità si procede per il verso giusto. Meglio però “rispettare le regole del gioco”, riferisce Romeo, consiglio riferito ai principi del mestiere. Ai ragazzi la scelta: partecipare alla sfida e cercare di diventare giornalista o cambiare idea.



Serena Santoli