1° febbraio 1982: iniziano le trasmissioni di Radio DeeJay

L'emittente è fondato da Claudio Cecchetto sulle ceneri di Radio Music 100

Iniziano a Milano le trasmissioni di Radio DeeJay, fondata da Claudio Cecchetto che, sulla cresta dell'onda dopo il grande successo personale come conduttore radiotelevisivo e produttore musicale, acquista Radio Music 100 - che trasmette da via Franchetti - da Enrico Rovelli. Questa era una emittente privata in cui avevano lavorato anche Albertino e Linus. E proprio a quest'ultimo era stata affidato l'ultimo annuncio della vecchia radio: "Ragazzi, questo è tutto! Noi vi salutiamo: dopo questi anni Radio Music 100 scompare. Vi auguro possiate divertirvi con Radio DeeJay".

La nuova programmazione, che ha inizio il 1° febbraio 1982, mette al bando la musica italiana e si concentra sulla produzione anglofona. Fra i primi conduttori si segnala un giovanissimo Gerry Scotti.