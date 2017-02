Trump, giornalista iraniano su "muslim ban": "Negati i diritti dell'uomo"

Hamid Masoumi Nejad, tv pubblica Irib: "Dimenticati i Paesi da cui provenivano gli attentatori dell'11 settembre"

Fa discutere la messa al bando di sette Paesi a maggioranza musulmana da parte del presidente statunitense Trump. Tra questi, l'Iran, che reagisce annunciando di non voler più concedere, a sua volta, permessi agli americani.



Grandi le proteste in tutto il mondo per il divieto di ingresso negli Stati Uniti dei cittadini musulmani provenienti da sette Paesi deciso nei primi giorni dell'amministrazione Trump. Anche l'Iran rientra tra i Paesi al bando e la notizia campeggia sul sito della televisione pubblica, Irib, con immagini di iraniani disperati fermati negli aeroporti.

Ma non tutti i Paesi a maggioranza musulmana sono stati banditi. Egitto e Arabia Saudita, ad esempio, non compaiono. Perché?



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Hamid Masoumi Nejad corrispondente IRIB, tv pubblica iraniana