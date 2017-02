Cyberbullismo a scuola, arriva il prof che tutela i minori

Per ora c'è il sì del Senato, manca l'approvazione della Camera e il disegno di legge che garantisce un professore referente contro i cyberbulli sarà legge. Una manovra per tutelare i ragazzi in modo che i minori possano chiedere di oscurare il contenuto online che offende la loro dignità.Questo anche a fronte dei dati allarmanti del fenomeno bullismo, salito nel 2016 dell'8% in riferimento alle denunce. A intervenire contro le questioni il Garante per la privacy, che entro 48 ore dovrà agire. Avvalendosi della collaborazione della polizia, ogni scuola dovrà quindi individuare un tutor addetto al contrasto e alla prevenzione appunto del cyverbullismo.