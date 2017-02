San Marino: raccolta a Valdragone di prodotti prima necessità pro terremotati

Prosegue la raccolta di prodotti di prima necessità che domenica un gruppo di volontari consegnerà a Civitanova Marche, destinati ai paesi di Pieve Bovigliana, Amandola, Visso e Montefortino. Il punto raccolta è luna abitazione privata in Via Fontevecchia 2 a Valdragone. Dai promotori la richiesta di cibo a lunga conservazione, piatti, posate, bicchieri in plastica, sapone per i piatti, detersivi per i panni, disinfettanti, dentifricio, cibo cani e gatti. L'Ospedale di stato ha già devoluto del materiale sanitario.