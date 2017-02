3 febbraio 1488: Bartolomeo Diaz sbarca ad Aguada de Sào Bras

E' il primo europeo a superare l'estremo sud dell'Africa

Il navigatore portoghese Bartolomeo Diaz, nel tentativo di raggiungere le Indie via mare, doppia il Capo di Buona Speranza e raggiunge la baia da lui battezzata Aguada de Sào Bras, in seguito chiamata Mossell Bay. Diaz, cavaliere alla corte di re Giovanni II di Portogallo, è il primo europeo a compiere la circumnavigazione dell’Africa. Nel 1497, viene organizzata una nuova spedizione, per continuare sulla via ormai tracciata. Nonostante l’enorme fama di Diaz, il comando viene tuttavia affidato al più giovane Vasco de Gama. Diaz si limita ad accompagnare Vasco da Gama per un lungo tratto della rotta.