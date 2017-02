4 febbraio 2004: Mark Zuckerberg fonda “The Facebook”

Ecco com'è nato il social network più diffuso al mondo

Mark Zuckerberg, studente in psicologia di Harvard, guardando l'annuario universitario ha un'idea: creare un sito – “Facemash”, il nome iniziale - dove caricare tutte le foto, dopo aver violato i vari server, degli studenti del college. Chi vi accede può votare la preferita tra due foto che il sistema seleziona casualmente. Nelle prime 4 ore di attività Facemash attirò 450 visitatori e 22.000 click sulle foto, mandando in crash i server e procurando al suo inventore una sospensione di sei mesi.



Zuckerberg no si dà per vinto e nel gennaio seguente registra il dominio thefacebook.com (Facebook è il nome dell'annuario con nomi e fotografie diffuso in molte università americane) e decide di lanciare una nuova rete sociale dedicata al mondo universitario statunitense. Al suo fianco, in questa nuova impresa ci sono altri studenti di Harvard: Andrew McCollum, che contribuisce allo sviluppo dell'algoritmo e della piattaforma di Facebook, ed Eduardo Saverin, giovane studente di origine brasiliana che si occupa degli aspetti organizzativi, aziendali e promozionali del social network. Il 4 febbraio 2004 The Facebook apre ufficialmente i battenti alla "popolazione universitaria" di Harvard.



Il successo è praticamente immediato: a fine di febbraio più della metà degli studenti iscritti ad Harvard è registrata al servizio, mentre nel marzo 2004 Facebook apre anche agli studenti di Stanford, della Columbia University e edll'Università Yale. Ad aprile il servizio si allarga al resto della Ivy League, al MIT, alla Boston University e al Boston College. Nel giro di poche settimane Facebook aprena a tutti gli studenti universitari di Stati Uniti e Canada, certificando il successo.



Da qui in poi i ritmi di crescita di Facebook non conoscono sosta: il numero di utenti continua a salire espandendosi anche nel resto del mondo, così come il valore dei ricavi. In Italia è boom di iscrizioni nel 2008: nel mese di agosto si contano oltre 1 milione e 300 mila visite, con un incremento del 961% rispetto allo stesso mese del 2007.