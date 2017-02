Casa di Riposo: Segreteria Sanità, tempistiche rispettate per trasloco

La Segereteria alla Sanità, con una nota, interviene sulla unificazione della Casa di riposo dell'Ospedale con la RSA La Fiorina. "Il corposo lavoro di unificazione e trasloco dovrebbe assolutamente rispettare le tempistiche fissate negli accordi sottoscritti con tutti i soggetti coinvolti - si legge - accordi inoltre che non prevedono riduzioni di posti per gli assistiti e che non incidono negativamente sulle liste d’attesa, che già risultano in riduzione".

E sulle decurtazioni alle pensioni, la Segreteria accoglie con favore la richiesta di incontro da parte delle forze sociali.