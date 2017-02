Immigrazione: ok dell'UE all'accordo tra Roma e Tripoli contro il traffico di esseri umani

Ma la Rotta Balcanica, afferma il fotoreporter Livio Senigalliesi, non è affatto chiusa

“L'UE accoglie con favore ed è pronta a sostenere lo sviluppo dell'accordo firmato ieri tra Italia e Libia”. Così un passaggio della dichiarazione congiunta, stilata dai leader europei, al termine della prima sessione dei lavori del vertice di Malta, dedicata all'immigrazione. Il memorandum tra Roma e Tripoli, ha come principale obiettivo il contrasto al traffico di esseri umani; il sostegno politico espresso da Bruxelles – a questo punto – dovrebbe agevolarne l'applicazione, anche se – a La Valletta - non si è discusso di risorse economiche. Quell'impegno concreto, dell'UE, che invece Gentiloni continua a sollecitare perché – come ha sottolineato il Primo Ministro - “l'Italia ha già fatto la sua parte”. Restano poi tutte le incognite relative all'effettivo controllo delle zone dai cui partono i barconi, da parte dell'Esecutivo Serraj. Quel che è certo è che da tempo è il Mediterraneo il fronte caldo dell'immigrazione verso l'Europa. Ma la cosiddetta “Rotta Balcanica” – secondo il celebre fotoreporter Livio Senigalliesi – non è affatto chiusa