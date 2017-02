Progetto “Fenice”, la Corale di San Marino devolve 1.200 euro per il Centro Italia

L'arte ha il potere di riaccendere una speranza in chi ha perso tutto. La Corale di San Marino ha devoluto una parte degli incassi del concerto di Natale alle popolazioni colpite dal terremoto nelle Marche e in Umbria. Ieri a Faetano la consegna dell'assegno. La cifra, circa 1200 euro, sarà destinata al progetto “Fenice” promosso dal Rotary Club del Titano insieme agli altri club di tutta Italia. Si tratta di un piano di solidarietà articolato in 7 mini-progetti. Quello a cui partecipa la Corale riguarda la costruzione di un centro ricreativo multifunzionale che ospiterà anche attività culturali e musicali.