Oggi Trump chiamerà Gentiloni

Intanto su Israele, "nuovi insediamenti non aiutano la pace con i palestinesi"

Prevista per oggi una telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, stando a quanto si apprende da fonti della Casa Bianca. Il colloquio è fissato per questa sera, ora italiana.

Intanto a 10 giorni dalla visita di Benyamin Netanyahu, Trump gela Israele dicendo che ''la costruzione di nuovi insediamenti o l'ampliamento di quelli esistenti potrebbe non aiutare il raggiungimento della pace con i palestinesi''. Infine il portavoce Sean Spicer ha anche annunciato una revisione delle politiche verso Cuba.