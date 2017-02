"San Marino for all" nella mappa del turismo in Europa

"San Marino per tutti" - il progetto di accessibilità turistica della Repubblica, promosso dalla Segreteria al Turismo su idea del Consorzio San Marino - viene riconosciuto come tratto distintivo del turismo sul Titano dai siti specializzati come anche sui portali dei grandi network e testate, quali The Guardian. La Repubblica appare così identificata, infatti, nella mappa del turismo in Europa e nord Africa che fissa uno slogan per ogni nazione. Per la Repubblica, appunto, compare il claim: "San Marino for all".