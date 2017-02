Sant'Agata: Turazzi si appella ai cattolici per un maggiore impegno civile

Il Vescovo di San Marino - Montefeltro Andrea Turazzi si rivolge ai cristiani per la celebrazione di Sant'Agata, attraverso un appello ai cattolici "ad essere più presenti nell’impegno civile e nel confronto culturale", in un mondo dalle mille sfaccettature.

Turazzi invita a dire "no" ad uno spirito intollerante, in favore di un atteggiamento responsabile e disinteressato "Sempre con uno stile di rispetto ed accoglienza dell’altro".

Un riferimento poi alla politica, che sarà chiamata nei prossimi mesi a legiferare su temi etici. Il Vescvo di San Marino - Montefeltro a tal proposito si propone "per un dialogo ed un confronto che possa chiarire e facilitare l’accoglienza ed il rispetto di legittime esigenze. Insomma: disponibilità e non richiesta di privilegi".



