#WorldCancerDay: a San Marino 58 decessi per tumori nel 2016, cancro seconda causa di morte

Oggi, in tutto il mondo, si celebra il World Cancer Day, la giornata per la lotta al cancro. Un'iniziativa per coinvolgere e informare i cittadini di ogni Paese e per contrastare i tumori puntando sulla prevenzione.



A San Marino il cancro è la seconda causa di morte, dopo le malattie cardiocircolatorie. Secondo dati ISS, nel 2015 sono stati 70 i decessi, 58 nel 2016. A uccidere di più sono i tumori all'apparato respiratorio e degli organi della zona toracica.



L'Organizzazione mondiale della sanità parla di 14 milioni di nuovi casi l'anno nel mondo che aumenteranno fino a 21 milioni per anno nel 2030. A livello globale, il cancro uccide 1 persona su 6.



Nella lotta ai tumori il ruolo principale lo svolge la ricerca scientifica. Ogni anno nuove conquiste e nuove speranze per i malati, specie in Repubblica dove medico e paziente possono instaurare un rapporto più stretto rispetto a quanto avviene in altri Paesi.



Mauro Torresi



Nel video, l'oncologo Giorgio Cruciani intervistato da Sara Bucci