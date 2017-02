Lotta ai tumori: a San Marino la prima "cancer coach"

Non accettare lo 'scambio d'identità' con una malattia che si può e si deve combattere. Ritrovarsi nel cammino del dolore, nel travaglio di cure e terapie. Mara Mussoni è una giovane donna e mamma sammarinese che dopo la battaglia contro il cancro, anzi due, ha coronato un progetto di vita e professionale: diventare la prima cancer coach.

Affiancare le persone malate di cancro in un percorso delicato, che richiede la presenza di una figura esterna anche per via di quel pudore misto a senso di colpa che spesso blocca il malato nell'aprirsi agli altri. Il vissuto di Mara in un progetto neo nato, che si discosta senza escludere il supporto di uno psicologico.

Nel video l'intervista a Mara Mussoni.