Visite fiscali si cambia: con Inps controlli più mirati

Novità in arrivo nella Pubblica amministrazione. Un polo unico della medicina fiscale in capo all'Inps, che si occuperà di statali e non solo di privati. Nel decreto Madia sarà sancita la novità, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia degli accertamenti grazie al 'cervellone' informatico dell'Inps, che permette di fare verifiche mirate. Sarà assicurata anche la continuità professionale per i medici iscritti alle liste

speciali. Ci dovrebbero poi essere verifiche ripetute e l'armonizzazione delle fasce orarie di reperibilità.