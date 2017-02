Ente Cassa di Faetano: 10mila euro per studiare all'estero, iscrizioni fino al 24 aprile

Un'opportunità per i giovani sammarinesi e per i residenti in Repubblica

10mila euro a fondo perduto per studiare all'estero. L'Ente Cassa di Faetano ha presentato il “Fondo per l'eccellenza sammarinese”, un progetto per premiare gli studenti della Repubblica e i residenti dando loro l'opportunità di proseguire la carriera accademica in università di altri Stati. Chi intende partecipare ha tempo fino al 24 aprile (clicca qui per leggere il regolamento).



mt



Nel video, il presidente dell'Ente Cassa di Faetano, Maurizio Zanotti, presenta l'iniziativa