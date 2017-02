Iss: avviati i colloqui per Direttore sanitario e amministrativo

Al sala conferenze dell'Iss sono partiti i colloqui per Direttore delle Attività sanitarie e sociosanitarie. La commissione di tre persone è presieduta dal Direttore Iss, Andrea Gualtieri e sta vagliano le 4 candidature presentate. Tre donne di cui una sammarinese, e 1 uomo. Domani si terranno i colloqui per la figura di Direttore amministrativo per la quale si sono presentati sei uomini e 1 donna, in maggioranza sammarinesi. Intanto proprio l'incarico dell'ex direttore amministrativo, Filippo Francini, è stato prorogato dal Governo per gli incontri con il Fondo Monetario e per l'espletamento dei bando. Mentre l'ex direttore Sanitario Dario Manzaroli tornerà ad essere medico di base a Chiesanuova da lunedì prossimo.