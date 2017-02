La missione via mare da 37mila chilometri: la nave Carabiniere attracca ad Adelaide

Prosegue la missione della Nave Carabiniere della Marina Militare. Ieri l'arrivo nel porto australiano di Adelaide

E' considerato uno dei gioielli della flotta della Marina Militare italiana: la nave Carabiniere, un combinato di tecniche ingegneristiche in viaggio attraverso mari di tutto il mondo. 180 componenti dell'equipaggio, 20mila miglia nautiche da percorrere, 11 porti nei quali attraccare. Sono i numeri dell'ultima missione dell'imbarcazione. Ieri l'arrivo ad Adelaide, nell'Australia meridionale.



"Abbiamo ricevuto un'accoglienza molto calorosa dagli australiani e dalla comunità italiana", ha commentato il comandante Francesco Pagnotta. Si stima che siano circa 2 milioni gli australiani di origine italiana. A ogni tappa, il pubblico ha l'opportunità di salire a bordo, visitare le sale e camminare tra le strumentazioni militari. Alla fine della missione, l'imbarcazione avrà percorso 37mila chilometri. Tra gli obiettivi dell'iniziativa - che ha come media partner San Marino Rtv e Rai Italia – ci sono la sorveglianza lungo le rotte, la cooperazione con i Paesi partner e la diplomazia navale.



"Sono fiero di essere il comandante di questa nave. In due anni - ha proseguito Pagnotta - questa fregata ha navigato fuori Italia per 12 mesi. A bordo sono state svolte molte missioni e questo è un onore". Nave Carabiniere rimarrà ad Adelaide fino al 10 febbraio. Prossimo porto: Sydney.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Francesco Pagnotta, comandante della nave Carabiniere