Pesaro: i video di 'metà mandato' del sindaco e degli assessori della città

"Con lo sblocco del patto di stabilità abbiamo messo in piedi un piano di investimenti che durerà anche nei prossimi anni. E cambierà ulteriormente il volto della città" ha commentato Ricci.

Brevi filmati a scandire i «progetti più significativi realizzati dalla giunta comunale». Così Matteo Ricci ha scelto di raccontare, a metà mandato, cosa è stato fatto e cosa c'è da fare.

Il primo della serie è con l’assessore Enzo Belloni che riavvolge il nastro su bicipolitana, manutenzione delle scuole, impianti sportivi, spazi pubblici, asfalti.

L’assessore alla Sostenibilità Franca Foronchi punta sulla raccolta differenziata: «Siamo oltre il 65 per cento, anche grazie al nuovo centro di riciclaggio Marche Multiservizi in via Toscana. Un bel risultato, sottolineato dal premio ‘Comune riciclone’ di Legambiente». C'è anche la questione della riduzione delle società Partecipate: «La riorganizzazione, con Aspes capogruppo, consentirà una governance più efficace. Oltre a una riduzione dei costi di gestione».

Nel video l'intervista a Enzo Belloni, assessore Urbanistica, Luca Pieri, presidente Aspes



