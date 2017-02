Viabilità: avviati i lavori su strada Coriano-San Marino

Partito a Coriano (Rimini) il cantiere per ripristinare la viabilità di via Ranco, la strada che collega il centro abitato con la Repubblica di San Marino

Per l'estate via Ranco, la strada strategica lunga circa due chilometri del Comune di Coriano, tornerà percorribile. Un investimento da 230mila euro che ha messo insieme il Comune, la regione Emilia Romagna, Hera e San Marino.

Il cantiere è partito il 25 gennaio, ci sono 180 giorni per rimettere in funzione e sicurezza questa arteria, fondamentale anche per San Marino, resa impraticabile dopo una frana da febbraio del 2015. L'appalto è il primo con il nuovo codice e l'azienda che ha vinto non intende affidare servizi in subappalto.

Il sindaco di Coriano, Domenica Spinelli, da subito ha cercato sponde istituzionali che sono arrivate con l'ingresso del progetto in una ordinanza del Consiglio dei Ministri ed hanno consentito l'avvio dei lavori progettati dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Servizio Area Romagna. Questa sera è prevista una assemblea pubblica per spiegare i passaggi istituzionali.

La Giunta Bonaccini ha avviato una serie di inziative sulla prevenzione, un esempio, il nuovo portale sulle allerte meteo online da marzo. Nella banca dati di Italia Sicura, intanto ci sono già programmati altri 50 milioni di interventi per i prossimi anni per la provincia di Rimini. Nel video l'intervista a Domenica Spinelli, sindaco Coriano, Paola Galazzolo, assessore Protezione Civile Emilia Romagna.